Зеленський підписав указ про санкції проти блогера Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це повідомляє Офіс президента.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися належним майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей

Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Національним банком та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації мають реалізацію і моніторинг цих санкцій.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.