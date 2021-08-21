Новини

Зеленський підписав указ про санкції проти блогера Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Facebook / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це повідомляє Офіс президента.

Санкції передбачають:

Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Національним банком та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації мають реалізацію і моніторинг цих санкцій.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.