Зеленський підписав указ про санкції проти блогера Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія.
Про це повідомляє Офіс президента.
Санкції передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися належним майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборону участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Національним банком та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації мають реалізацію і моніторинг цих санкцій.
Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
- Окрім вказаних осіб, санкції РНБО запроваджені проти громадянки Алли Бондаренко й осіб, повʼязаних з Гужвою, — Аліни Солнцевої та Любові Лукашиної, а також компанії «Ласмак», що володіє виданням «Страна.uа». Іншими підсанкційними компаніями виявилися компанії «Маджері» та «Смарт Медіа Мережа».
- Крім Шарія, під санкції також потрапили його дружина Ольга, одіозний нардеп Андрій Деркач і очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.