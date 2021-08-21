Синоптик спрогнозувала погоду на неділю: Дощитиме на заході України

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Magnus Andersson / Flickr

Неділя, 22 серпня, в Україні очікується теплою та сонячною, переважатиме суха погода. Локальні грозові дощі можливі лише в західних областях.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, протягом дня очікується +22...+27 °С, на сході та півдні — до +28 °С.

У Києві завтра буде сухо, сонячно і тепло, +23...+24 °С.

Також Діденко зазначила, що в День прапора (23 серпня) температура повітря суттєво не зміниться, але в західній частині країни побільшає дощів.

У День Незалежності України (24 серпня) дощі та грози можливі періодично в західних і північних областях, а також на Вінниччині. На решті території буде сухо.

У більшості областей очікується +25...+29 °С, на заході — до +17...+22 °С.