«Найкраща оцінка нашої роботи». Секретар РНБО Данілов та глава МЗС України Кулеба відреагували на санкції Росії

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов назвав санкції, які проти нього та ще понад 70 українців запровадила Росія, «найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави. Обіцяю виправдати «високу довіру» і зробити ще більше на посаді Секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності «русского мира» і його агентів впливу в українському житті — як кажуть в народі, «щоб і духу не було», — зазначив Данілов та привітав українців із прийдешніми святами.

Також на російські санкції відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який разом із Даніловим опинився в оновленому переліку осіб.

«Хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу. Але тут їм геть допекло. Росія обіцяла, що помститься за «Кримську платформу». І Росія помстилася мені», — заявив він.

Водночас глава МЗС України запевнив, що Росія не зупинить ані його, ані проведення саміту «Кримська платформа».

«Ми пройшли складний і великий шлях. «Кримська платформа» буде. І ми йдемо далі. Тому що Крим — це Україна», — наголосив Кулеба.