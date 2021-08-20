ЦВК: Провести місцеві вибори у прифронтових територіях на Донбасі неможливо

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення місцевих виборів у прифронтових територіях Донбасу через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

17 серпня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками щодо можливості проведення 31 жовтня 2021 року перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

У відповідь від Донецької та Луганської ВЦА надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

В листах повідомляється про те, що «попри досягнення домовленостей щодо безумовного дотримання режиму всеосяжного та повного припинення вогню, на цей час фіксуються обстріли незаконними збройними формуваннями фактичної по всій лінії розмежування, а також наявні провокації, що не може гарантувати 100-відсоткову безпеку для мешканців під час проведення виборів».

Крім цього, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. Також за інформацією ВЦА «з початку року і до цього часу фіксуються прицільні обстріли населених пунктів по всій лінії розмежування. Противник активно застосовує дистанційне мінування, підпали сухостою поблизу позицій ЗСУ та населених пунктів».

До переліку громад, де неможливо провести вибори, належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.