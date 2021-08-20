У Росії телеканал «Дождь» і видання «Важные истории» внесли до списку іноагентів

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У Росії телеканал «Дождь» і юрособу видання «Важные истории» IStories fonds (зареєстроване в Латвії) визнали іноземними агентами. Мінʼюст вніс їх до відповідного списку.

До реєстру також внесли сімох журналістів і головного редактора видання «Важные истории».

Головред «Дождя» Тихон Дзядко сказав ВВС, що дізнався про включення телеканалу до списку іноагентів від кореспондента агенції Интерфакс. Причин цього рішення Мінʼюсту він не знає.

«Дождь» — це засіб масової інформації з абсолютно прозорою системою фінансування. Уся наша фінансова звітність публікується на нашому сайті, ніяких іноземних грошей у нас немає», — сказав Дзядко і додав, що рішення буде оскаржене, а канал не змінюватиме свій формат.