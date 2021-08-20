Мер Запоріжжя вперше прокоментував обшуки. Каже про безпрецедентний тиск, якого не було «навіть за часів Януковича»

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Прилепа Олександр / УНІАН

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк уперше прокоментував обшуки, які напередодні відбулися у приміщеннях мерії та районих адміністрацій. Він заявив про «безпрецедентний тиск» з метою захопити владу.

Відповідне відеозвернення Буряк опублікував на свої сторінці у Facebook 20 серпня.

«Учора в Запорізькому міськвиконкомі, райадміністраціях, на комунальних підприємствах знову приймали гостей у погонах, — розповів мер. — За останні півтора року вже збився з рахунку щодо кількості пустих обшуків в Запоріжжі, розпочинаючи з атаки на новий термінал аеропорту і закінчуючи вчорашніми».

Буряк впевнений, що правоохоронні органи стали інструментами в руках «недолугих ділків».

«Сьогодні міські голови України відчувають на собі безпрецедентний тиск, якого не було навіть за часів Януковича. Обшуки, тиск, погрози. Дуже багато запитань викликає недавня трагедія з мером Кривого Рогу і так далі. Причин тиску на місцеве самоврядування дві: перша — високі рейтинги мерів і партій, які вони очолюють, друга — ресурси міст», — розповів він. Буряк підкреслив, що не винен у «падінні рейтингу центральної влади та її політичної сили».

Буряк зазначив, що «група рейдерів і відвертих злочинців» намагається захопити контроль над містом та його ресурсами. Про кого саме йдеться — він не уточнив.

«Був тиск, потім шантаж, потім переформатування депутатської більшості в міськраді невидимими керманичами за таким, знаєте, бізнес-прнципом, — зазначив мер. — Мене можуть залякувати, проводити обшуки, погрожувати, але місто Запоріжжя Буряк злочинцям не віддасть».