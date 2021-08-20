У Херсоні впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності. Конструкція розчавила припаркований Lexus
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Херсоні зранку 20 серпня на набеpежній паpку Cлави впав гігантський флагшток із тризубом, який встановлювали до 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов і виклав фото.
70-метровий флагшток, який мали урочисто відкрити вранці 23 серпня, під час падіння розтрощив припаркований автомобіль Lexus.
За попередніми даними, людей у машині не було, постраждалих немає.
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