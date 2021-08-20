У Туреччині запроваджують нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу: без ПЛР-тесту не пускатимуть на масові заходи
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- Катерина Кадакова
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Anadolu Agency / Getty Images
У Туреччині запровадили нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу громадян.
Про це повідомляє турецька щоденна газета Hürriyet, посилаючись на заяву президента країни Реджепа Ердогана.
Так, з вересня невакциновані вчителі та працівники шкіл будуть зобов’язані щонайменше двічі на тиждень робити ПЛР-тести на COVID-19, також зобов’яжуть регулярно надавати результати тестів студентів та працівників університетів.
Окрім цього, нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту на коронавірус буде заборонено відвідувати масові заходи, зокрема концерти, театри і кінотеатри.
Так само вимагатимуть негативних ПЛР-тестів перед початком міжнародних поїздок, зокрема, під час посадки на літак.
Ердоган також закликав громадян утриматися від рукостискань та обіймів під час привітань.
До того ж президент Туреччини закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.
- Наприкінці червня Туреччина відновила авіасполучення з Росією, попри те, що в країні зростала смертність через COVID-19.
- Серед хворих у Росії домінує варіант коронавірусу «Дельта». Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його більш заразним, а вперше цей варіант виявили в Індії.
- «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.