Одеська облрада не підтримала пропозицію назвати вулицю в Одесі на честь художника Ройтбурда

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Гіманов Олександр / УНІАН

Депутати Одеської обласної ради відмовилися присвоїти одній з вулиць Одеси імʼя нещодавно померлого художника Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє Укрінформ.

Депутати облради під час засідання вшанували хвилиною мовчання пам’ять покійного колеги і директора Одеського художнього музею. Водночас ініціатива присвоїти одній з вулиць Одеси імʼя Ройтбурда не знайшла підтримки більшості членів облради.

На засіданні також ухвалили рішення, що місце Ройтбурда у списку партії «Європейська солідарність» посяде 30-річний військовослужбовець Февзі Мамутов. Після окупації Криму Росією він поїхав з півострова і живе в Одесі, де очолює ініціативну групу кримських татар, яка допомагає вимушеним переселенцям. Мамутов склав присягу депутата і зайняв місце в сесійній залі.

При цьому облрада присвоїла звання «Почесний громадянин Одеської області» очільниці благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерині Ножевниковій, яка організувала збір коштів і закупівлю понад 600 кисневих концентраторів для хворих на COVID-19. За це рішення проголосували 70 із 84 депутатів облради.