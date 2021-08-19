Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим», який припиняє водопостачання на півострів до його деокупації

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує режим вільної економічної зони «Крим» та припиняє водопостачання на півострів.

Про це повідомляється в картці цього закону на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, парламент ухвалив закон 1 липня.

Українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року і передбачала, що з бізнесу на території окупованого півострова не стягуються загальнодержавні податки і збори.

Новим документом, серед іншого, забороняється здійснювати водопостачання на тимчасово окуповану територію «до відновлення на цій території конституційного ладу України».

Окрім цього, закон нормує порядок вʼїзду на окуповану територію — громадяни України мають право вільно і безперешкодно вʼїжджати і виїжджати з Криму тільки через КПВВ з прикордонним контролем. Переміщувати через адмінкордон можна лише ручну поклажу та супроводжуваний багаж — товари під забороною.

Закон набирає чинності через три місяці, наступного дня після опублікування.