Опитування: Зеленський залишається лідером електоральних вподобань українців, хоча його рейтинг поволі падає
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Андрій Горб / «Бабель»
За чинного президента Володимира Зеленського наразі готові віддати голос 27,2% виборців. Чим молодша група виборців, тим більше з них готові голосувати за чинного президента.
Про це свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг».
Так, за Зеленського нині готові голосувати 27,2% виборців, які визначилися з вибором. На другій позицій перебуває Петро Порошенко — 14,9%, далі — Юрій Бойко з результатом 10,5%, Юлія Тимошенко — 9,7%, Ігор Смешко — 6,6% та інші, які не набрали більше 6%.
Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня методом телефонного інтервʼю, в ньому взяли участь 20 тисяч осіб. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1%.
Під час попереднього опитування на підтримку Зеленського висловилися 27,7% респондентів. Загалом спостерігається незначне падіння підтримки президента, оскільки ще у червні за нього хотіли проголосувати 27,9% виборців.
- На президентських виборах, які відбулися 31 березня 2019 року, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців, за його опонента пʼятого президента України, нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка — 15,95%. Вони вийшли до другого туру.
- У другому турі, який відбувся 21 квітня, за Зеленського проголосувало 73,22% українців, за Порошенка — 24,45%.