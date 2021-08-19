Опитування: Зеленський залишається лідером електоральних вподобань українців, хоча його рейтинг поволі падає

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Андрій Горб / «Бабель»

За чинного президента Володимира Зеленського наразі готові віддати голос 27,2% виборців. Чим молодша група виборців, тим більше з них готові голосувати за чинного президента.

Про це свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг».

Так, за Зеленського нині готові голосувати 27,2% виборців, які визначилися з вибором. На другій позицій перебуває Петро Порошенко — 14,9%, далі — Юрій Бойко з результатом 10,5%, Юлія Тимошенко — 9,7%, Ігор Смешко — 6,6% та інші, які не набрали більше 6%.

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня методом телефонного інтервʼю, в ньому взяли участь 20 тисяч осіб. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1%.

Під час попереднього опитування на підтримку Зеленського висловилися 27,7% респондентів. Загалом спостерігається незначне падіння підтримки президента, оскільки ще у червні за нього хотіли проголосувати 27,9% виборців.