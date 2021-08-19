Пропагували ідеї «Новоросії»: в Луцьку ліквідували ботоферму сепаратистів

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СБУ

У Луцьку Служба безпеки України ліквідувала велику ботоферму, яка просувала через соцмережі ідеї про створення так званих «Новоросії» і «Малоросії».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агітатори отримували завдання від російських кураторів і силами тисяч фейковий акаунтів вели потужну пропаганду за приєднання всього сходу України до «великої Росії». За це вони отримували гроші через російські платіжні системи.

СБУ встановила, що один з організаторів ботоферми — житель Луцька. Спецслужба провела обшуки за адресами розташування «осередку», вилучивши GSM-шлюзи, компʼютерне обладнання, банківські картки, більше тисячі сім-карт і фінансові документи.

Зараз СБУ встановлює особи всіх причетних в рамках розслідування кримінального провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК) і несанкціоноване втручання в роботу компʼютерів (ч. 1 ст. 361 КК).