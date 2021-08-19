Нацполіція прийшла з обшуками до Запорізької мерії. Ідеться про привласнення майна

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Facebook / Владимир Буряк

У Запорізькій міській раді, а також у районних адміністраціях і комунальних підприємствах у четвер, 19 серпня, проводять обшуки.

Про це повідомляють місцеві видання 061 і Depo.

Обшуки проводять безпосередньо у приміщенні Запорізької міської ради, зокрема в кабінетах мера Володимира Буряка та його радників, в районних адміністраціях, комунальних закладах, а також у салоні краси «Персона», який належить Наталії Зайченко — ЗМІ називають її коханкою Буряка.

Обшуки проводять Національна поліція, Управління стратегічних розслідувань і Запорізька обласна прокуратура в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 191 ККУ — привласнення, розтрата або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем.