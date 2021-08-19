В Україні запрацюють ще 17 камер автоматичної фіксації порушень ПДР

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В Україні з 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир і Львів запрацюють 17 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, камери встановлять на наступних локаціях:

у Житомирській області на 174 км + 600 і 127 км + 246 автодороги М-06 у напрямку Києва, а також на ділянці 230 км + 853 автодороги М-06 у напрямку Рівного;

у Чернігівській області на 113 км + 864 автодороги М-01 у напрямку Києва;

в Одеській області на 465 км + 483 автодороги М-05 у напрямку Києва;

у Житомирі на Чуднівському мосту в напрямку вулиць Леха Качинського та Радивилівської, а також на вулиці Перемоги, 86, у напрямку вулиці Миколи Сціборського (всього 3 прилади контролю «КАСКАД» );

у Львові на вулиці Хуторівка, 8, в напрямку вулиці Стрийської, а також на вулиці Володимира Великого, 18, у напрямку вулиці Стрийської;

у Черкасах буде 4 прилади контролю «КАСКАД» — на проспекті Хіміків, 30, у напрямку вулиці В’ячеслава Галви; на вул. Благовісній, 341/40, в напрямку вул. Крівалівської; на вул. Благовісній, 36/47, у напрямку вул. Грушевського, а також на вул. Надпільній, 208, у напрямку вул. Івана Франка;

у Чернігові на вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України; на проспекті Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда, а також на просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані в Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.