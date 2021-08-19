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В Україні запрацюють ще 17 камер автоматичної фіксації порушень ПДР

Автор:
Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images

В Україні з 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир і Львів запрацюють 17 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, камери встановлять на наступних локаціях:

Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані в Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.