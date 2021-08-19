Україна отримала від Греції, Польщі та Литви майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 тисяч доз — від Польщі, 46 тисяч доз ㅡ від Литви.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Частину препаратів виділять на щеплення осіб другою дозою AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.

AstraZeneca — це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торгову марку Vaxzevria, у Південній Кореї — AstraZeneca-SKBio, в Індії — Covishield.

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4—12 тижнів.

Вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, викликаної новим небезпечнішим штамом коронавірусу «Дельта».