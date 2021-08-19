Reuters: Таліби відкрили вогонь по мітингувальниках — кілька людей загинули

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На сході Афганістану, у місті Асадабад бойовики «Талібану» відкрили вогонь по людях, які вийшли на мітинг з нагоди Дня незалежності Афганістану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців.

За словами Мохаммеда Саліма, який був на мітингу, таліби стріляли в людей, які розмахували національними прапорами.

Очевидець зазначив, що кілька людей загинули, проте невідомо — від куль чи в тисняві, яку спровокувала стрілянина.

Наразі точна кількість загиблих невідома.