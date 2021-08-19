На Закарпатті четверо маленьких дітей пішли в ліс збирати чорницю і зникли. Поліція просить допомоги

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

На Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району 18 серпня зникли четверо маленьких дітей, які пішли в ліс по чорницю. Поліція просить допомоги, адже життя дітей під загрозою — вночі температура у лісі опустилась до +9 °С.

Про це вранці 19 серпня повідомило Міністерство внутрішніх справ та рятувальники.

Шукають чотирьох дітей ромської національності:

Миколу — 6 років, чорноволосий, худорлявий, одягнений у чоботи, светрик чорного кольору, чорні спортивні штани;

Людмилу — 5 років, блондинка, худорлява, одягнена у синю сукню та чобітки;

Марійку — 7 років, блондинка, худорлява, у спортивній кофті та чобітках;

Данієлу — 8 років, світловолоса, худорлява, чорна сукня та чобітки.

Дітей шукають Нацполіція, рятувальники, Нацгвардія, а також штаб із пошуку дітей. До пошуків залучені також місцеві жителі, собаки та дрони. Правоохоронці просять всіх, кому щось відомо про цих дітей, одразу телефонувати на 102 або 101.