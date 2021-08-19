На Закарпатье четверо маленьких детей пошли в лес собирать чернику и пропали. Полиция просит помощи

На Закарпатье, вблизи села Порошково Ужгородского района 18 августа исчезли четверо маленьких детей, которые пошли в лес за черникой. Полиция просит помощи, ведь жизнь детей под угрозой — ночью температура в лесу опустилась до +9 °С.
Об этом утром 19 августа сообщило Министерство внутренних дел и спасатели.
Ищут четырех детей ромской национальности:
- Николая — 6 лет, черноволосый, худощавый, одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;
- Людмилу — 5 лет, блондинка, худощавая, одета в синее платье и сапожки;
- Машу — 7 лет, блондинка, худощавая, в спортивной кофте и сапожках;
- Даниелу — 8 лет, светловолосая, худощавая, черное платье и сапожки.
Детей ищут Нацполиция, спасатели, Нацгвардия, а также штаб по поиску детей. К поискам привлечены местные жители, собаки и дроны. Правоохранители просят всех, кому что-то известно об этих детях, сразу звонить на 102 или 101.
- 15 августа спасатели нашли у Говерлы 6-летнего мальчика, который заблудился накануне. Мальчика искали почти сутки и нашли на горе Большая Козьмеска на границе с Закарпатьем — это в двух километрах от места, где его видели в последний раз.