Зеленський увів в дію рішення РНБО, яке рекомендує уряду на три роки заборонити рекламу ліків

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) рекомендувала Кабінету міністрів запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів і медичних препаратів.

Про це йдеться у рішенні РНБО, яке увів у дію президент Володимир Зеленський.

У разі схвалення урядом, до 1 січня 2024 року буде заборонена реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування та реабілітації на телебаченні й радіо, а також у засобах масової інформації.

Рада також зобовʼязала Кабмін забезпечити контроль за дотриманням правил продажу ліків по рецептах, щоб уникнути призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур».

Також уряд має посилити відповідальність за підробку сертифікатів і довідок про вакцинацію і внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.