У Києві вирішили не припиняти вакцинацію через День Незалежності: розгорнуть намети та щепитимуть на ринках

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Barcroft Media / Contributor

У Києві з 19 до 24 серпня працюватимуть мобільні пункти вакцинації від коронавірусу. Ідеться про спеціально облаштовані автобуси, які курсуватимуть містом, і намети (з 21 до 24 серпня) на головних ринках, біля НСК «Олімпійський», метро «Театральна» та в Національному музеї народної архитектури та побуту України («Пирогів»).

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила 18 серпня.

У мобільних пунктах вакцинації може щепитися будь-який громадянин України або іноземець із посвідкою на проживання. Попередній запис не потрібен, потрібні лише паспорт, ІНН і мобільний телефон. Якщо підписана декларація з лікарем, це пришвидшить процес оформлення вакцинації.

У КМДА сподіваються таким чином долучити до вакцинації насамперед людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки проблематичніше, аніж до ринку чи продуктового ярмарку.

Раніше КМДА заявляла, що в Києві 23 та 24 серпня не працюватимуть пункти вакцинації через святкування Дня Незалежності. Однак міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко пояснив міській владі, що на свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей, а доступ до вакцин має бути безперервним і зручним.

Зазначимо, що в Києві можна записатися на вакцинацію препаратом Pfizer у ТРЦ Blockbuster Mall.