Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічного розвитку Донбасу до 2030 року

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 серпня, схвалив проєкт Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми пропонуємо досить амбітну стратегію перетворень — у ній закладено якісно новий підхід до розвитку територій, які постраждали від війни. Спочатку йдеться про розвиток підконтрольних територій, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані на тимчасово окуповані території», — заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Стратегія передбачає створення трьох моделей територій пріоритетного розвитку, впровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових і політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання, створення Фонду консорціумного фінансування тощо. Також передбачено вдосконалення регуляторної політики, розвиток реального сектора економіки, критичної інфраструктури та формування регіонального ринку праці.

Формувати ринок регіонального ринку праці планується за рахунок програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців, підтримки переміщених установ вищої освіти і освітніх програм для субʼєктів малого та середнього підприємництва.

Стратегія містить заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю і формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, а також стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв. Ідеться про сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної і комунальної власності та розвитку агропромислового комплексу.

Для налагодження комунікацій в умовах гібридної війни з Росією передбачається популяризація привабливого інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу.