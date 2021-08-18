ПриватБанк через газету «Голос України» вручив Коломойському ізраїльський позов, який стосується виведення $600 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Ісаєв Сергій / УНІАН
ПриватБанк опублікував у газеті «Голос України» повідомлення про вручення ізраїльського позову своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ідеться про виведення $600 мільйонів з банку та розміщення цих коштів на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт.
Про це ПриватБанк повідомив у середу, 18 серпня.
Також у справі є ще один відповідач — Вʼячеслав Карташов, давня довірена особа Коломойського та Боголюбова, наразі він обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в «Укрнафті».
Хоч Коломойському та Боголюбову в Ізраїлі вже належним чином вручили позов, однак, якщо врахувати їхні з Карташовим попередні спроби уникнути вручення позову в Україні, банк публікує його в офіційній газеті Верховної Ради України. Таким чином ПриватБанк захищається від їхніх аргументів про те, що позов вручили неналежним чином.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року ПриватБанк звернувся до Окружного суду міста Тель-Авів із позовом до своїх колишніх власників щодо відмивання грошей — щонайменше $600 мільйонів незаконно вивели з банку у період з 2007 до 2011 року та розмістили на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank).
- ПриватБанк націоналізували 18 грудня 2016 року, на той момент це був найбільший приватний банк України. На його докапіталізацію держава витратила майже 200 мільярдів гривень. Американська компанія Kroll за підсумками аудиту встановила, що до націоналізації ПриватБанк був обʼєктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків щонайменше на $5,5 мільярда. Колишні акціонери — бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов — у судовому порядку намагаються домогтися скасування націоналізації та повернути банк.
- ПриватБанк вважає, що його колишні власники Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили майже $800 мільйонів. Також у фінустанові заявляли, що бізнесмени скупили активи у США (нерухомість і компанії) на сотні мільйонів доларів за рахунок фіктивних позик, які ПриватБанк видавав компаніям бізнесменів.