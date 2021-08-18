ПриватБанк через газету «Голос України» вручив Коломойському ізраїльський позов, який стосується виведення $600 мільйонів

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Ісаєв Сергій / УНІАН

ПриватБанк опублікував у газеті «Голос України» повідомлення про вручення ізраїльського позову своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ідеться про виведення $600 мільйонів з банку та розміщення цих коштів на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт.

Про це ПриватБанк повідомив у середу, 18 серпня.

Також у справі є ще один відповідач — Вʼячеслав Карташов, давня довірена особа Коломойського та Боголюбова, наразі він обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в «Укрнафті».

Хоч Коломойському та Боголюбову в Ізраїлі вже належним чином вручили позов, однак, якщо врахувати їхні з Карташовим попередні спроби уникнути вручення позову в Україні, банк публікує його в офіційній газеті Верховної Ради України. Таким чином ПриватБанк захищається від їхніх аргументів про те, що позов вручили неналежним чином.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року ПриватБанк звернувся до Окружного суду міста Тель-Авів із позовом до своїх колишніх власників щодо відмивання грошей — щонайменше $600 мільйонів незаконно вивели з банку у період з 2007 до 2011 року та розмістили на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank).