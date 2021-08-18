Папа Римський закликав людей вакцинуватися проти COVID

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Франциск звернувся до вірян із закликом зробити щеплення від COVID-19, заявивши, що вакцини можуть покласти край пандемії.

Про це він сказав у відеозверненні, зробленому від імені некомерційної американської групи Ad Council і коаліції громадської охорони здоровʼя COVID Collaborative, пише Reuters.

«Завдяки Божій благодаті та праці багатьох у нас тепер є вакцини, які захищають нас від COVID-19. Вони дають нам надію на припинення пандемії, але тільки у тому разі, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми будемо працювати разом», — наголосив Папа.

Річ у тім, що вакцини від коронавірусу здебільшого широко доступні тільки в багатих країнах, але недовіра та нерішучість з приводу нещодавно розроблених вакцин призвели до того, що люди просто відмовляються щепитися, що робить їх особливо вразливими на тлі поширення штаму «Дельта». Бідніші країни як і раніше не мають доступу до великомасштабних поставок вакцин.

Папа Франциск також вакцинувався у березні 2021 року, заявивши, що це було його етичним зобовʼязанням.

«Вакцинація — це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найбільш вразливих. Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові», — сказав Папа.