Збірну України з футболу тимчасово очолив Олександр Петраков
- Автор:
- Софія Телішевська
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Виконком УАФ призначив Олександра Петракова виконувачем обов’язків головного тренера збірної України з футболу.
Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
«Олександр Петраков, чемпіон світу—2019 зі збірною u—20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера», — написав Павелко.
За словами Павелка, Петраков — всесвітньо відомий спеціаліст, який має високий авторитет серед футбольної спільноти і необхідні знання та досвід, аби на цьому етапі очолити головну команду країни.
«Він цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому. Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи», — підсумував президент УАФ.
Олександр Петраков згоден працювати зі збірною, доки Сергій Ребров не залишить «Аль-Айн».
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про закінчення терміну контракту із національною командою. На наступний день Українська асоціація футболу підтвердила, що Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної України. Шевченко та його тренерський штаб не захотіли продовжувати контракт до кінця 2022 року, а своє рішення пояснили бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу.
- Після відходу Шевченка головним кандидатом на цю посаду називався Сергій Ребров, втім йому заважав підписаний влітку контракт з «Аль-Айном» з річним окладом у 4,5 мільйона євро.
- Вже на початку вересня збірна України має провести два матчі відбору до ЧС-2022 проти команд Казахстану та Франції.