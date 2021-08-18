Збірну України з футболу тимчасово очолив Олександр Петраков

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Виконком УАФ призначив Олександра Петракова виконувачем обов’язків головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Олександр Петраков, чемпіон світу—2019 зі збірною u—20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера», — написав Павелко.

За словами Павелка, Петраков — всесвітньо відомий спеціаліст, який має високий авторитет серед футбольної спільноти і необхідні знання та досвід, аби на цьому етапі очолити головну команду країни.

«Він цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому. Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи», — підсумував президент УАФ.

Олександр Петраков згоден працювати зі збірною, доки Сергій Ребров не залишить «Аль-Айн».