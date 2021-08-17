У Помпеях знайшли гробницю з напівмуміфікованим тілом — частково збереглися волосся та вухо

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Rum Bucolic Ape / Flickr

У Помпеях знайшли унікальну гробницю з напівмуміфікованим тілом. Знахідка відноситься до того періоду, коли трупи завжди спалювали, однак у цьому випадку тіло помістили в похоронну камеру гробниці.

Про це повідомляє археологічний парк «Помпеї», а деталі — італійське видання ANSA.

На голові мумії залишилось світле волосся, частково зберіглося одне вухо і невеликі фрагменти одягу. Археологи говорять, що це один з максимально збережених скелетів і фактично золота жила для дослідників.

Про знахідку повідомили у вівторок, 17 серпня. Також знайшли напис, який підтверджує, що грецькою говорили в театрах Помпеїв.

Колишній директор парку Массімо Осанна сказав, що грецький напис «є надзвичайно цікавим свідченням про присутність греків і насамперед грецької культури в Помпеях». За його словами, грецька культура, особливо її художники і класичні пʼєси, були там у моді.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні сказав: «Помпеї ніколи не перестають дивувати нас, це гордість Італії».

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Сьогодні руїни Помпеї — це музей під відкритим небом, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Є другим за відвідуваністю археологічним обʼєктом Італії після римського Колізею.

Нагадаємо, виверження сталося у 79 році н. е., йому передував сильний землетрус. Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким сильним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпей загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.