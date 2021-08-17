У Великій Британії схвалили вакцину Moderna для підлітків від 12 до 17 років
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor
Британський регулятор схвалив використання вакцини проти коронавірусу Spikevax від компанії Moderna для підлітків у віці 12—17 років.
Про це повідомляє Reuters.
«Я рада підтвердити, що вакцина від COVID-19, вироблена Moderna, тепер дозволена для дітей у віці від 12 до 17 років», — заявила виконавча директорка Агентства з контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення Джун Рейн.
Під час випробування вакцини не виявили нових побічних ефектів. Spikevax визнана безпечною та ефективною для цієї вікової групи.
У Британії вже дозволено щеплювати підлітків вакцинами від AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.
- У кінці червня у Всесвітній організації охорони здоровʼя вперше офіційно рекомендували почати вакцинувати підлітків від коронавірусу, але зазначили, що вони не входять до груп ризику.
- Moderna ще в кінці травня заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків.