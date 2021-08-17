Mastercard припинить випускати карти з магнітною смужкою

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Håkan Dahlström / Unsplash

Міжнародна компанія Mastercard з 2024 року не випускатиме у Європі свої дебетові та кредитні карти з магнітною смужкою. У США це почнеться з 2027 року.

Про це повідомляє BBC.

Планується, що до 2033 року не буде жодної карти Mastercard із магнітною смужкою. Mastercard заявляє, що чіп-і-пін-код і нові біометричні карти, що використовують відбитки пальців, забезпечують більшу безпеку.

Фірма стверджує, що є першою платіжною мережею, яка поступово відмовилася від цієї технології. Натомість, компанія планує поступовий перехід до використання більш безпечної системи безконтактної оплати PayPass.

Кількість безконтактних платежів, які можна здійснювати за допомогою карти або смартфону, збільшилася на понад мільярд у першому кварталі 2021 року у порівнянні з тим же періодом минулого року. Зараз тривають експерименти з біометричними платіжними системами — від систем із розпізнаванням обличчя до сканерів долоні.

Магнітна стрічка зʼявилася в 1960-х роках як проєкт американської електронної корпорації IBM зі створення посвідчень особи для співробітників ЦРУ. Форрест Паррі, один з інженерів проєкту, мав ідею наклеїти інформацію, закодовану на смужці магнітної стрічки, на пластикову карту. Він усіма силами намагався зʼєднати їх, однак від дії клею смуга деформувалася, і прочитати інформацію було неможливо. Увечері інженер повернувся додому і поділився невдачами з дружиною. Вона саме прасувала одяг і запропонувала чоловіку вплавити смугу в пластик за допомогою праски. Інженер провів випробування — метод виявився вдалим.