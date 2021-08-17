В Україні вперше судитимуть людину за піратство. Підозрюваного взято під варту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс генерального прокурора
Вперше в історії України судитимуть людину за піратство. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти чоловіка у справі про захоплення судна в західній частині Індійського океану в липні 2020 року.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Чоловіка судитимуть не тільки за захоплення судна, а й за підробку документів (ч. 3 та 4 ст. 358 КК). За статтею 446 Кримінального кодексу (піратство) йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Розслідуванням встановлено, що у липні минулого року громадянин України захопив вантажне судно і вимагав $500 тисяч викупу. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи зброєю, і після отримання грошей залишив судно. За даними прокуратури, перед нападом чоловік влаштувався в іноземну охоронну компанію, якій надав підроблений військовий квиток Збройних сил України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
- Про те, що в Україні вперше повідомили про підозру в піратстві, стало відомо в червні. Служба безпеки України затримала пірата в Миколаєві. В СБУ розповіли, що він чотири дні утримував під контролем судно, але замість $500 тисяч отримав тільки $6 тисяч. Коли він повернувся на плавучу базу своєї охоронної компанії, він захопив арсенал, вимагаючи $100 тисяч. Чоловік погрожував викинути зброю за борт — його зупинили силою. Після цього він повернувся в Україну, де його і затримали.