В Уганді скасували закон про боротьбу з порнографією. Він забороняв мініспідниці

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Конституційний суд Уганди скасував суперечливий закон про боротьбу з порнографією після позовів жіночих правозахисних груп. Закон забороняв не тільки носіння одягу, що відкриває інтимні частини тіла (груди, стегна і сідниці), а також поведінку, фото, відео, кліпи та фільми, які викликають «сексуальне збудження».

Про це повідомляє BBC.

Закон ухвалили у 2014 році. Тоді уряд заявляв, що таким чином хоче захистити жінок і дітей. Однак його критики заявляли, що законом зловживали, що призвело до нападів на жінок, які носили мініспідниці.

Колегія Конституційного суду з пʼяти суддів одноголосно постановила, що розділи закону, які визначають порнографічні злочини (включно із забороною на «непристойний» одяг), є неконституційними. Суд наголосив, що виключення певних заборон із цього закону не нашкодить суспільству.

Окрім мініспідниць, до категорії порнографічних могли віднести тексти пісень і музичні відеокліпи, а виконавцям загрожував арешт і вʼязниця. У 2015 році співачка Джеміма Кансііме (її псевдонім Panadol wa Basajja перекладається як «ліки для чоловіків») стала першою звивуваченою за цим законом. Їй загрожувало до 10 років вʼязниці за пісню, в якій евфемістично згадувалась чоловіча сексуальна майстерність. Зараз розгляд цієї справи призупинили — чекали на рішення Конституційного суду. Окрім цього, у 2018 році за оголені фото, що потрапили в мережу, заарештували модель.

Кілька жіночих правозахисних організацій і юристи-правозахисники закликали уряд переглянути закон, а потім подали петицію в Конституційний суд. Організація Uganda Womenʼs Network заявляла, що законодавство суперечить Конституції країни, яка гарантує рівні права для обох статей.