В Івано-Франківській області на весіллі масово отруїлися гості

Новини

Irwan / Unsplash

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння гостей, які прийшли на святкування весілля. Одинадцять людей, серед яких три дитини, потрапили у лікарню.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, 16 серпня до рятувальників надійшла інформація, що в період з 13 до 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізували 11 осіб.

11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.

«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», — повідомили у ДСНС.