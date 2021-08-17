В Івано-Франківській області на весіллі масово отруїлися гості
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння гостей, які прийшли на святкування весілля. Одинадцять людей, серед яких три дитини, потрапили у лікарню.
Про це повідомляє ДСНС.
Так, 16 серпня до рятувальників надійшла інформація, що в період з 13 до 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізували 11 осіб.
11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.
«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», — повідомили у ДСНС.
- Раніше у готелі Bugaz Sea View в Одеській області сталося масове отруєння дітей. Девʼять осіб віком до 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.
- До цього з готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця на Прикарпатті через різке погіршення стану здоров’я госпіталізували 16 дітей та одного дорослого. Згодом до лікарні поклали ще одного дорослого.