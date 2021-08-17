Російські силовики зранку провели обшуки в будинках кримських татар — п’ятьох забрали до ФСБ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikimedia Commons
В окупованому Криму російські силовики вдосвіта провели обшуки у кримських татар.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
«З 4 години ранку у 5 будинках кримських татар відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя в тимчасово окупованому Криму», — написала вона.
За даними Денісової, співробітники російських Центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу провели слідчі дії в будинку імама Раіфа Февзієва в селищі Строганівка (Сімферопольський район), не пускаючи адвоката до помешкання.
Також обшуки провели у будинках місцевих активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка (Балаклавський район Севастополя), Заура Абдуллаєва в селі Холмівка (Бахчисарайський район), Рустема Таїрова в селі Поворотне (Нахімовський район Севастополя) та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова, який напередодні їздив у Ростов-на-Дону на оголошення «вироку» за сфабрикованою кримінальною справою «Хізб ут-Тахрір».
«Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції — право на повагу до приватного і сімейного життя», — наголосила омбудсман.
Денісова закликала світ відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ, щоби в окупованому Криму припинили порушувати права людини.
Згодом активісти «Кримської солідарності» повідомили, що всіх, у кого проводили обшуки, вивезли до управління ФСБ. Кримських татар підозрюють у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» та тероризмі.
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