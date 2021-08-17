Российские силовики утром провели обыски в домах крымских татар — пятерых забрали в ФСБ

В оккупированном Крыму российские силовики на рассвете провели обыски у крымских татар.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«С 4 утра в 5 домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя во временно оккупированном Крыму», — написала она.

По данным Денисовой, сотрудники российских Центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа провели следственные действия в доме имама Раифа Февзиева в поселке Строгановка (Симферопольский район), не пуская адвоката в помещение.

Также обыски провели в домах местных активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка (Балаклавский район Севастополя), Заура Абдуллаева в селе Холмовка (Бахчисарайский район), Рустема Таирова в селе Поворотное (Нахимовский район Севастополя) и в том же районе в селе Фруктовое у Рустема Мурасова, который накануне ездил в Ростов-на-Дону на объявление «приговора» по сфабрикованному уголовному делу «Хизб ут-Тахрир».

«Обыски в жилищах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции — право на уважение частной и семейной жизни», — отметила омбудсмен.

Денисова призвала мир отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, чтобы в оккупированном Крыму прекратили нарушать права человека.

Впоследствии активисты «Крымской солидарности» сообщили, что всех, у кого проводили обыски, вывезли в ФСБ. Крымских татар подозревают в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» и терроризме.