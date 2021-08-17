На Донбасі загинув український військовий
- Автор:
- Софія Телішевська
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Sasha Maksymenko / Flickr
Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил збройні формування Російської Федерації пʼять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один військовий загинув.
Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.
Так біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Новомихайлівки та поблизу Причепилівки бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. На обстріли ворога підрозділи Обʼєднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й надалі попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1 995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.