На Донбасі загинув український військовий

Новини

Sasha Maksymenko / Flickr

Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил збройні формування Російської Федерації пʼять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один військовий загинув.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.

Так біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Новомихайлівки та поблизу Причепилівки бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. На обстріли ворога підрозділи Обʼєднаних сил відкривали вогонь у відповідь.