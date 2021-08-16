Компанія Безоса судитиметься з NASA через контракт на будівництво місячного модуля, який дістався SpaceX
- Автор:
- Олег Панфілович
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NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса подала позов до Національного космічного агентства (NASA) через його рішення віддати контракт на створення місячного модуля компанії SpaceX Ілона Маска.
Про це повідомляє CNN.
У своєму позові Blue Origin протестує проти рішення NASA. Сама компанія також просила не розголошувати деталі позову, оскільки в іншому випадку можуть бути оприлюднені «закрита інформація, комерційні таємниці та конфіденційні фінансові дані». Це, на думку Blue Origin, завдасть серйозного удару по конкуренції.
Blue Origin також заявила, що позов — це «спроба виправити помилки, яких припустилося NASA». Компанія підкреслила свою «тверду віру» в те, що питання, про які йдеться в позові, повинні бути вирішені, щоб «відновити справедливість, створити конкуренцію і забезпечити безпечне повернення Америки на Місяць».
- NASA обрало SpaceX для виконання контракту вартістю $2,89 мільярда в середині квітня. У рамках програми «Артеміда» (Artemis) агентство планує відправити на Місяць двох американських астронавтів, які проведуть там близько тижня. SpaceX повинна буде розробити посадковий модуль, який доставить їх на поверхню супутника і назад.
- У липні Безос запропонував NASA покрити його витрати у $2 мільярди в обмін на контракт, який надасть його компанії Blue Origin можливість побудувати модуль для висадки на Місяці.