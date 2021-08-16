У Німеччині почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19

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У федеральній землі Баварія (Німеччина) почалася кампанія з вакцинації населення, яке належить до груп особливого ризику, третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це пише Deutsche Welle.

З понеділка центри вакцинації та лікарі можуть пропонувати подібну послугу. При цьому уряди федеральних земель Німеччини ще два тижні тому погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року. У багатьох регіонах країни вже тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

Третю дозу вакцини від коронавірусу поки що пропонуватимуть особам, які входять до груп особливого ризику. До них передусім належать мешканці будинків для літніх людей, інші особи, які потребують догляду, і люди віком від 80 років. Для цієї категорії населення ризик померти внаслідок інфікування коронавірусом є найвищим.

Ще однією умовою для отримання третього щеплення є мінімальний термін у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.