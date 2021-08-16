У Німеччині почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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VCU Capital News Service / Flickr
У федеральній землі Баварія (Німеччина) почалася кампанія з вакцинації населення, яке належить до груп особливого ризику, третьою дозою вакцини від коронавірусу.
Про це пише Deutsche Welle.
З понеділка центри вакцинації та лікарі можуть пропонувати подібну послугу. При цьому уряди федеральних земель Німеччини ще два тижні тому погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року. У багатьох регіонах країни вже тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.
Третю дозу вакцини від коронавірусу поки що пропонуватимуть особам, які входять до груп особливого ризику. До них передусім належать мешканці будинків для літніх людей, інші особи, які потребують догляду, і люди віком від 80 років. Для цієї категорії населення ризик померти внаслідок інфікування коронавірусом є найвищим.
Ще однією умовою для отримання третього щеплення є мінімальний термін у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- 1 серпня Ізраїль розгорнув кампанію з введення третьої дози вакцини всім ізраїльтянам віком від 60 років, які отримали другу дозу понад пʼять місяців тому. У кінці липня третю дозу отримали президент Ізраїлю Іцхак Герцог і його дружина.
- ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.