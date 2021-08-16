NASA оголосила про набір охочих провести рік в умовах, близьких до марсіанських

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Національне космічне агентство США (NASA) оголосило про набір трьох команд добровольців (по чотири людини), які готові рік прожити в умовах, наближених до марсіанських.

Про це повідомляє Forbes.

Добровольці братимуть участь у програмі Crew Health and Performance Exploration Analog, яка імітуватиме перебування на Марсі для підготовки до майбутніх місій NASA на Червону планету.

Програму запустять восени 2022 року у штаті Техас. Для неї на 3D-принтері створять житлові та робочі модулі, в яких екіпажі будуть жити, проводити моделювання виходу в космос, наукові дослідження, роботи з технічного обслуговування, робитимуть фізичні вправи і багато іншого.

У рамках програми будуть збиратися дані про фізичне і психічне здоровʼя учасників, а також їхню працездатність. Це допоможе відстежити всі майбутні виклики, з якими можуть зіткнутися астронавти.

NASA вже почало приймати заявки від кандидатів. Для участі у програмі потрібно бути громадянином США у віці від 30 до 55 років, без шкідливих звичок, володіти англійською, мати ступінь магістра і щонайменше 2 роки практичного досвіду у сфері STEM (інженерія, математика, біологія, фізика або інформатика), а також досвід пілотування літаком (тисяча годин нальоту).