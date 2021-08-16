В Одесі в дитячому таборі спалах коронавірусу — захворіли 42 дитини і два працівники

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В Одесі в дитячому центрі «Молода гвардія» (мікрорайон Лузанівка) спалах коронавірусу — захворіли 42 дитини і два вихователі.

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на пресслужбу обласного департаменту охорони здоровʼя.

Усіх хворих відправили на карантин або ізолювали. У всіх дітей і вихователів взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. «Ми чекаємо результатів тестування», — заявили в департаменті.

Видання зазначає, що табір почав приймати дітей 16 березня — до того, як регіон перейшов в «червону» зону. У кінці березня в таборі було вісім підтверджених випадків захворювання на COVID-19, але він продовжував працювати. Зараз табір закрили на карантин.

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