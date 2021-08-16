Главу МОЗ Шрі-Ланки понизили на посаді через схвалення «чаклунства» проти COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Немеш Янош / УНІАН
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса зняв з посади міністра охорони здоровʼя Павітра Ванняраччі за використання чаклунства і «чарівного зілля» для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє France 24.
Ванняраччі в січні публічно використовувала отримане від чаклуна «чарівне зілля», щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом. Однак після цього вона не уникла COVID-19 і проходила лікування в реанімації однієї з клінік.
Крім того, стало відомо, що міністр вилила в річку горщик зі «святою водою» після того, як її переконали, що це допоможе покласти край епідемії COVID-19 в Шрі-Ланці.
Міністерство під керівництвом Ванняраччі піддалося ніщивній критиці через применшення випадків коронавірусу в країні.
Тепер Ванняраччі покине пост міністра охорони здоровʼя, який за рішенням президента передали Кехелії Рамбуквелле, який займав посаду міністра засобів масової інформації.
Однак яиновниця залишиться в складі уряду і очолить менш важливе в умовах пандемії Міністерство транспорту.
- У Шрі-Ланці з понеділка, 16 серпня, діє режим загальнонаціонального локдауну через поширення СОVID-19. Відповідно до нього жителям з 10:00 до 16:00 годин щодня забороняється залишати домівки. Загальна кількість інфікованих в країні за час пандемії становить 355 тисяч, від наслідків зараження вірусом померли 6 096 ланкійців.