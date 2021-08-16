Генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ. У травні його виправдали у справі про збитий під Луганськом Іл-76
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Громадське
Генерал-майор Віктор Назаров, який був засуджений у справі про знищення військового літака Іл-76 над Луганськом у 2014 році, а потім виправданий, призначений радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Як повідомляє «Військовий курʼєр України», Назарова призначили радником Залужного з політичних питань.
Зазначено, що Назаров у 2014 році був начальником оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013—2019 роках обіймав посаду начальника Генерального штабу ЗСУ — головнокомандувача Збройних сил і начальника Головного оперативного управління, а у 2019 році звільнився після закінчення терміну контракту.
- Назаров був обвинуваченим у справі літака Іл-76, який 14 червня 2014 року на території Луганської області збили бойовики «ЛНР». На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Усі вони загинули.
- 27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, яка призвела до загибелі льотчиків і десантників, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Але він одразу подав апеляцію. 21 травня 2021 року Верховний суд виправдав генерала.