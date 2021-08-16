Генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ. У травні його виправдали у справі про збитий під Луганськом Іл-76

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Генерал-майор Віктор Назаров, який був засуджений у справі про знищення військового літака Іл-76 над Луганськом у 2014 році, а потім виправданий, призначений радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Як повідомляє «Військовий курʼєр України», Назарова призначили радником Залужного з політичних питань.

Зазначено, що Назаров у 2014 році був начальником оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013—2019 роках обіймав посаду начальника Генерального штабу ЗСУ — головнокомандувача Збройних сил і начальника Головного оперативного управління, а у 2019 році звільнився після закінчення терміну контракту.