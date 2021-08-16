КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом не працюватиме до 15 вересня

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Державна прикордонна служба України

Контрольний пункт перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом «Чаплинка» не працюватиме до 15 вересня.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Наразі через ремонтні роботи закриття КПВВ «Чаплинка» продовжено до 15 вересня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, закриття «Чаплинки» не вплинуло на загальний пасажиропотік — до закриття через цей КПВВ кордон перетинали від восьми до 10 людей та кілька транспортних засобів на добу.

На адмінмежі продовжують цілодобово працювати пункти «Каланчак» і «Чонгар».

Загалом адмінкордон в обох напрямках щодоби перетинають 3,5 тисячі людей та 200 транспортних засобів.

Також відомство зауважує, що вже відновлено роботу контрольно-пропускного пункту «Дякове» на кордоні з Румунією.