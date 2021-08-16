Глава МОЗ Ляшко просить не зупиняти у країні вакцинацію на День Незалежності, як у Києві

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко просить не зупиняти вакцинацію від коронавірусу навіть у вихідні та на свята. Перед цим у Києві заявили, що 23 та 24 серпня під час святкувань Дня Незалежності не будуть працювати пункти вакцинації у МВЦ і лікарнях.

Відповідну заяву Ляшко оприлюднив у понеділок, 16 серпня.

«Штам «Дельта», сотні випадків якого вже зареєстровані в Україні, заразніший. Імовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі інфікування цим штамом набагато вища, якщо ви не вакциновані. Доступ до вакцин має бути безперервним і зручним. На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей — як зараз вони працюють в аеропортах і доводять свою ефективність», — сказав Ляшко.

Міністр припустив, що пунктам вакцинації із низьким потоком, можливо, справді, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити. Однак центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших привабливих місцях, мають працювати.

У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Ляшко рекомендує перейняти цей досвід усім та застосувати під час свят у центрах міст.