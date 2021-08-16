До України йде нова хвиля похолодання і дощів. Уночі температура знизиться до +10 градусів

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Alexey Marcov / Pixabay

Найближчого тижня в Україні очікується похолодання, подекуди пройдуть грозові дощі з градом.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Починаючи з вівторка через територію України із заходу на схід буде проходити холодний атмосферний фронт, саме за ним і буде відбуватися затік прохолодного повітря з північного заходу, що спричинить припинення спеки у більшості регіонів», — розповіли в УГМЦ.

За прогнозом синоптиків, 17 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а 18—19 серпня з поступовим поширенням на всю територію України пройдуть помірні, подекуди значні грозові дощі, в окремих районах град і шквали 15—22 м/с. У зв’язку з цим в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження.

У ніч проти вівторка буде +14...+20 °С, удень +27...+33 °С, 18 серпня в західних, більшості північних і Вінницькій областях, 19 серпня в Україні, крім південного сходу, почнеться зниження температури: уночі до +10...+16 °С, удень — до +20...+26 °С.