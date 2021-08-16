У Нігерії в мусульманському штаті заборонили манекени з головами

Новини

Viktor Talashuk / Unsplash

У Нігерії у штаті Кано, де більшість населення становлять мусульмани, ісламська поліція наказала магазинам використовувати тільки манекени без голови для реклами одягу.

Про це повідомляє BBC.

«Іслам засуджує ідолопоклонство. З головою манекен виглядає як людина», — сказав BBC Харуна Ібн-Сіна, командир шаріатської поліції.

Він також хоче, щоб манекени без голови завжди були прикриті, тому що демонстрація «форми грудей, форми сідниць суперечить принципам шаріату [ісламського права]».

Торговці з частини штату, де переважають християни, вже висловили невдоволення новим порядком щодо манекенів. Власник магазину сказав, що демонстрація одягу на манекені без голови знизить їх привабливість для перехожих і вплине на його бізнес.

Минулого тижня командир шаріатської поліції Ібн-Сіна розкритикував фотографії з весілля сина президента Мухаммаду Бухарі. Він сказав, що нареченій «не вдалося стати хорошим прикладом для інших мусульман», оскільки на фотографіях було видно її оголені плечі. У 2020 році члени шаріатської поліції вичитали молоді за носіння штанів з низькою посадкою та заборонили використання терміну «чорна пʼятниця» щодо розпродажу, заявивши, що пʼятниця є священним днем ​​в ісламі.

Кано — один з 12 штатів з мусульманською більшістю, де офіційно визнано закони шаріату. Правова система повинна застосовуватися тільки до мусульман, але насправді немусульмани штату опиняються під тиском і від них вимагають також дотримуватись постанов шаріатської поліції.