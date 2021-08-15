Twitter зупинив верифікацію профілів. У липні «прапорці» помилково отримали кілька ботів

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Компанія Twitter призупинила в своїй соцмережі на кілька тижнів програму верифікації профілів. Її хочуть поліпшити.

Як пише The Verge, рішення прийнято після того, як у липні компанія визнала, що «блакитні прапорці» помилково отримали кілька ботів, яких прийняли за реальних людей.

У Twitter заявили, що хочуть все виправити і просять користувачів проявити терпіння, додавши, що вже подані заявки продовжать розглядати — зупинена подача нових заявок на верифікацію.