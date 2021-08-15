Мер Кривого Рогу від ОПзЖ Павлов знайдений мертвим. Поліція розслідує вбивство

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Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне (Дніпропетровська область).

Про це повідомив депутат «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабинович. Факт смерті мера від вогнепального поранення «Бабелю» підтвердили в управлінні поліції.

Тіло Павлова з пораненнями знайшли в його власному заміському будинку на ґанку веранди. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю, але на фотографіях з місця подій, які публікують в Telegram-каналах, біля Павлова лежить автомат.

Зараз на місці працює поліція. Чи було це вбивство чи самогубство, поки невідомо. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ст. 115 КК).