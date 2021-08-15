Мер Кривого Рогу від ОПзЖ Павлов знайдений мертвим. Поліція розслідує вбивство
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне (Дніпропетровська область).
Про це повідомив депутат «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабинович. Факт смерті мера від вогнепального поранення «Бабелю» підтвердили в управлінні поліції.
Тіло Павлова з пораненнями знайшли в його власному заміському будинку на ґанку веранди. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю, але на фотографіях з місця подій, які публікують в Telegram-каналах, біля Павлова лежить автомат.
Зараз на місці працює поліція. Чи було це вбивство чи самогубство, поки невідомо. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ст. 115 КК).
- Павлов став мером в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПзЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі — в 2012 році від Партії регіонів, в 2014 році як самовисуванець. В 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.