Лісові пожежі в Італії: поліція заарештувала двох фермерів за навмисні підпали

Новини

На італійській Сицилії поліція заарештувала двох фермерів за підозрою у навмисних підпалах полів, які спровокували великі лісові пожежі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, ці двоє чоловіків були відповідальні як мінімум за дві з серії пожеж на південному сході Сицилії в липні цього року. Вони провокували пожежі, щоб створити пасовища для своєї худоби. Поліція стверджує, що чоловіки планували ще одну велику пожежу.

Вівчарів затримали в районі міста Сіракуз. Його околиці сильно постраждали від вогню на тлі підвищення температури, яка на цьому тижні досягала 49 градусів за Цельсієм.

Міністр з екологічних питань Роберто Чінголані заявив, що близько 70% лісових пожеж цього літа виникли через підпали або з необережності. Минулого тижня поліція затримала ще одного чоловіка, який підпалював сухий чагарник в сільській місцевості недалеко від Неаполя.

Влада стверджує, що у паліїв різні мотиви — від розчищення землі для худоби або будівництва до страхових виплат або навіть створення понаднормової роботи для пожежних.

Читайте також: На Сицилії сталося виверження найактивнішого вулкану в Європі