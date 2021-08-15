Facebook додає наскрізне шифрування для дзвінків в Messenger. Це підвищить конфіденційність

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Компанія Facebook підвищує конфіденційність розмов у своєму додатку Messenger і вводить наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків.

Про це пише The Verge.

Facebook розширила опцію «таємна бесіда», яка була введена в 2016 році для текстових повідомлень, через значне зростання інтересу до голосових і відеодзвінків (більш 150 млн відеодзвінків на день).

Наскрізне шифрування служить додатковим рівнем захисту даних користувачів. Це означає, що ніхто (в тому числі Facebook), не може бачити, слухати або відстежувати повідомлення і розмови користувачів.

Оновлення Facebook також торкнулося текстових повідомлень — користувачі можуть налаштувати інтервал для зникнення повідомлень від пʼяти секунд до 24 годин. Раніше були доступні інтервали в одну хвилину, 15 хвилин, годину, чотири і 24 години.

Компанія зараз проводить бета-тестування декількох функцій. Деякі користувачі зможуть побачити опцію шифрування для групових чатів.