В Одеській області у ДТП загинули троє поліцейських, ще один — госпіталізований
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Одеській області в селі Зоря у ДТП загинули троє правоохоронців.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
За попередніми даними, співробітники Управління карного розшуку Одещини дорогою з Татарбунарів у Сарату з’їхали на службовому автомобілі в кювет.
«Вони з’їхали у кювет, зіштовхнулися з бетонною опорою, в результаті чого транспортний засіб перекинувся на правий бік», — заявив голова Нацполіції області Олег Бех.
Унаслідок аварії 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький та 26-річний капітан поліції Олександр Братінов загинули на місці. Ще один працівник поліції був госпіталізований із травмами. За словами Беха, він перебуває у важкому стані.
Як зазначається, правоохоронці прямували з Ізмаїлу, де були у відрядженні, до Одеси.
Наразі всі обставини аварії зʼясовуються, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки руху, що спричинило загибель кількох осіб).
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