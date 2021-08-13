Лавров назвав «обурливими» заклики Зеленського до «росіян їхати в Росію» з Донбасу

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Прес-служба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров назвав «обурливою» заяву президента України Володимира Зеленського, що жителям окупованих територій Донбасу, які вважають цей регіон частиною Росії, слід переїжджати до РФ.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками громадянського суспільства, передає агентство РИА Новости.

«Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, звертався у своїй творчій діяльності в серіалі «Слуга народу», — сказав Лавров.

Також російський міністр «дуже порекомендував «Зеленському передивитися серіал «Слуга народу».

«І все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще», — додав він.