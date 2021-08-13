Московську кореспондентку BBC вишлють із Росії. У МЗС це назвали відповіддю Британії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Roberto Ricciuti / Contributor
Міністерство закордонних справ Росії не продовжило робочу візу московській кореспондентці британської телерадіомовної корпорації ВВС Сарі Рейнсфорд і наказало їй залишити РФ до 31 серпня.
Про це повідомляє Bloomberg.
У МЗС заявили, що це відповідь на дискримінацію російських ЗМІ владою Великої Британії та відмову видавати візи російським журналістам. Відомство не уточнило, про кого конкретно йдеться.
Сара Рейнсфорд працює в Москві майже 20 років. Вона була одним з перших іноземних журналістів, хто у 2004 році висвітлював захоплення заручників у школі Беслану з місця подій.
Рейнсфорд і ВВС поки не прокоментували заяву МЗС РФ.
Bloomberg зазначає, що востаннє Росія висилала британського журналіста 10 років тому — у 2011 році видворили кореспондента The Guardian Люка Гардінга. У 2014 році вʼїзд до Росії заборонили американському журналісту Девіду Саттеру, а у 2015 році з Москви вислали кореспондента польської Gazeta Wyborcza Вацлава Радзівіновіча.
- 9 серпня Рейнсфорд брала участь у великій пресконференції Олександра Лукашенка в Мінську. Вона поставила йому запитання про нові введені британські санкції. «Та вдавіться ви цими санкціями у Великій Британії! Ми тисячу років не знали цієї Великої Британії і знати не хочемо. Ви прихвосні американські», — відповів їй Лукашенко.